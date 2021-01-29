وفاة الفنان أشرف صالح

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان أشرف صالح، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب منير مكرم منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان أشرف صالح، ندعو له بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته".


وتابع منير مكرم :"وصلاة الجنازة بمسجد ناصر بأرض عزيز بإمبابة في صلاة الجمعة".
 

بدأ أشرف صالح مشواره الفني في التسعينيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية، وشارك في العديد من الأفلام منها "لهيب الانتقام"، "أصحاب ولا بزنس"، "عيش الغراب "، "التحويلة"، " عوكل"، و" العالمي"، وقدم العديد المسلسلات منها "الأبطال"، " الكومي"، "إمام الدعاة"" السندريلا "، " أهل كايرو "، وغيرهما

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