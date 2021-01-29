"مكافحة الأوبئة" تعلق على المسحة الشرجية لفحص كورونا (فيديو)
الجمعة 29/يناير/2021 - 11:57 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إن دور منظمة كوفاكس هو توفير لقاحات كورونا للدول التي لا تستطيع الحصول عليها، منوها بأن عدد الدول التي حصلت على اللقاح يصل إلى 45 دولة فقط.
وأشار "حجاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن اللقاحات تتفاوت في فعاليتها بين طُعم وأخر حيث قد يصل بعضها إلى 95%، واخر يكون 79%، مؤكدا أن كافة لقاحات كورونا المطروحة بالدول تستطيع التعامل مع الفيروس، وتوفير حماية للإنسان ضد "كوفيد 19" وطفراته الجديدة.
وعن إعلان الصين استخدام "المسحة الشرجية" للكشف عن الإصابة كورونا، عقب أنه لا يوجد أفضل من الـ "PCR" للتأكد من الإصابة بكورونا، لافتا إلى أنه لا يوجد دول تبنت فكرة اجراء المسحات الشرجية، فضلا على أن فكرة المسحات الشرجية لن تكون مقبولة في عدد من المجتمعات، منوها بأن هناك أوساط علمية فكرت في إجراء مسحات بيئية للصرف الصحي ومجاري المياه خوفا من أن الإنسان قد يفرز الفيروس خلال اصابته في المجاري.