"مكافحة الأوبئة" تعلق على المسحة الشرجية لفحص كورونا (فيديو)

قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إن دور منظمة كوفاكس هو توفير لقاحات كورونا للدول التي لا تستطيع الحصول عليها، منوها بأن عدد الدول التي حصلت على اللقاح يصل إلى 45 دولة فقط.





وأشار "حجاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن اللقاحات تتفاوت في فعاليتها بين طُعم وأخر حيث قد يصل بعضها إلى 95%، واخر يكون 79%، مؤكدا أن كافة لقاحات كورونا المطروحة بالدول تستطيع التعامل مع الفيروس، وتوفير حماية للإنسان ضد "كوفيد 19" وطفراته الجديدة.



