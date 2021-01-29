تحرير 5175 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5175 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(1967) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(236) مخالفة السير بدون تراخيص.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

(29) مخالفات شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



