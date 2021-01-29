ضبط 222 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع



(7) بنادق آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(120) فرد محلى.

(168) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(212) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80656) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (6532) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(353) حكم جناية.

(23999) حكم حبس جزئى.

(4604) حكم حبس مستأنف.

(40560) حكم غرامة.

(11140) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (5) متهمين.. إرتكبوا (1) حادث سرقة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (222) قضية مخدرات.. بإجمالى (246) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (19،815 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12،711 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،315 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،372 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (1،121 كيلو جرام).

كمية من مخدر بودر وزنت (611 جرام).

كيمة من مخدر آيس وزنت (4 جرام).

عدد (3099) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (573) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22259) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 159 قطعة سلاح نارى بحوزة 128متهم) وذلك على النحو التالي: