أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29-1-2020 في مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:31 ص
اسعار الاسماك اليوم الجمعة 29-1-2021
اسعار الاسماك اليوم الجمعة 29-1-2021
الفجر الاقتصادي

تباينت اسعار الاسماك في مصر  اليوم الجمعة 29-1-2021 ، حيث شهد سعر كيلو البوري ارتفاعات طفيفة  بينما استقر سعر كيلو المكارونة والكابوريا.


وتشهد أسعار أسماك استقرار خلال الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة للاستزراع السمكي وكان اخرها مشروع الفيروز الذي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للاسماك إلى 85%.

 

 

أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك اليوم الثلاثاء 29-1-2021 :

وبلغ سعر السمك "البوري " بين  44 و50 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و21 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.


ويقبل المصريون على شراء الاسماك في يوم الجمعة ما يؤدي إلى ارتفاع محدود في بعضا من اسعارها خلال اليوم الجمعة عن الاسعار الرسمية المعلنة..


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