مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-





ضبط (1229) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2،3 طن "مصنعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،7طن "بلح مجفف")"يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة التمور "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



ضبط (225،000 قطعة كمامة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى" – 60000 قطعة كمامة "تحت التجهيز" 3،264 طن " أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر" بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 42 قطعة "ماكينة حياكة – ميزان مكواة" أدوات إنتاج ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (20،55 قطعة "كمامة – سرنجات – جوانتى"، 248 عبوة "كحول طبى – جيل طبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.



ضبط (3 طن "بويات" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الحدايد والبويات) بمحافظة الشرقية.



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ (583،919 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.



ضبط (2،65 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" ) بمحافظة كفر الشيخ.



ضبط (1525 قطعة غيار سيارات متنوعة "منتج نهائى – مستلزمات إنتاج" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لقطع غيار السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

