ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق نادي ليفربول فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:





1_ مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة

2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة

3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة

4- ليفربول برصيد 37 نقطة

5- ويست هام برصيد 35 نقطة

6- توتنهام برصيد 33 نقطة

7- ايفرتون برصيد 32 نقطة

8- آرسنال برصيد 30 نقطة

9- تشيلسي برصيد 30 نقطة

10- أستون فيلا برصيد 29 نقطة

11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة

12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة

13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة

14- ولفرهامبتون برصيد 23 نقطة

15- بيرنلي برصيد 22 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة

17- برايتون برصيد 17 نقطة

18-فولهام برصيد 12 نقطة

19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط



