تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1433) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (179) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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