موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:25 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي في القاهرة قبل السفر إلى الدوحة اليوم؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

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