تعرف على موعد ومكان جنازة مصمم الشعر الشهير محمد الصغير

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توفي منذ قليل والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المنتشر فى مصر بشكل كبير.







وتقام صلاة جنازة مصفف الشعر، محمد الصغير، بعد صلاة الجمعة، من مسجد شربتلي- ستي فيو بـ6 أكتوبر.





وكان قد أصيب محمد الصغير بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف علي طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلي العناية المركزة، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.