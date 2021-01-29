انتقال فريق من النيابة لمعاينة اندلاع حريق هائل بالتوفيقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
انتقل فريق من نيابة الأزبكية، منذ قليل، لمعاينة الحريق الذي شب صباح اليوم الجمعة، بعدد من المحلات التجارية، بسوق التوفيقية، لإجراء معاينة، والاستماع لأقوال أصحاب المحلات.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وفحص موقع الحريق، لبيان أسبابه، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

ويذكر أنه من المحتمل أن يكون سبب اندلاع الحريق هو انفجار كابل كهرباء أدى إلى نشوب الحريق وامتداده إلى المحلات المجاورة.

حيث تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاداه اندلاع حريق بعقار بمنطقة التوفيقية بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، والمحلات الخاصة بسوق التوفيقية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.


وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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