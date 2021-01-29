عالم أزهري: الأطقم الطبية في مراتب المجاهدين (فيديو)

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأطقم الطبية التي تصارع وتحارب جائحة كورونا في مرتبة المجاهدين.





وأكد "النجار"، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الأطقم الطبية يُجاهدون ويُعرضون أنفسهم للخطر لا يقلون عن من يحرس الحدود في الداخل أو الخارج لأنه يحرس صحة الإنسان.



