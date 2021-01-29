أسعار الذهب في الدقهلية اليوم الجمعة 29- 1- 2021

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عاودت أوقية الذهب استقرارها في البورصة العالمية للمعادن بلندن، خلال تعاملاتها الآن لتستقر معها أسعاره اليوم فى مصر الجمعة 29 -1-2021 في منتصف التعاملات اليومية في السوق المحلية لمحال الصاغة.



وشهد سعر الذهب في مصر وخاصة في الدقهلية ثباتا في منتصف التعاملات ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 808 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعاره في التعاملات الصباحية التي لم تشهد تغيرا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر ومن محل ذهب لآخر.



وترصد “الفجر” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 28-1-2021:



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (924 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات اليومية ليسجل 924 جنيها علما بأنه العيار الأعلى في مصر.



سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

فيما ثبت سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل نحو 808 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.



سعر جرام الذهب عيار 18(693 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرارا ليبلغ 693 جنيها فى التعاملات الآن بسوق الذهب وهو العيار الاكثر مبيعا بالوجه البحري.



سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار.



سعر أوقية الذهب عيار 24



فيما لم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.



سعر كيلو الذهب عيار 24



سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 924 ألف جنيه اليوم ويزن 1000 جرام.



وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1844 دولار.



الصاغة: الوقت الحالى الأنسب للشراء

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب في مصر هو الاقل خلال 2021 ء موضحا ان الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، في الوقت الذي ما زال الطلب على الذهب متراجعًا بقوة خلال الفترة الحالية على الرغم من أن أسعار الذهب اليوم في مصر منخفضة.



وأضاف نجيب أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودا وهبوطا محليا في البورصه العالمية، نتيجة شراء المعدن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعا حتى الآن، كما أن الأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.



