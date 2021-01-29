توقعات الأبراج.. حظك اليوم الجمعة 29 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الجمعة 29 يناير 2021.

توقعات برج الحمل





النجاح سيكون حليفك وسيغير سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة. العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، لذا تلجأ إلى قرارات عشوائية. تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل، وتعيش أجمل يوم في حياتك.





برج الثور





عليك أن تكون أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة في العمل. لا تبك على حب قديم وانطلق الى الأمام. العمل يشغل بالك ويحتل كل تفكيرك. لا تكن حساسا وتأخذ كل كلمة يقولها الحبيب على محمل الجد.





برج الجوزاء





تهتم اليوم بوضعك العاطفي جدا. الحب والعاطفة والرومانسية والمتعة والإثارة كلها أمور مهمة ورئيسية بالنسبة لك هذا اليوم، ولذلك لا تدع أي شخص يقف في طريقك أو يعكر صفوك. تعرف ما تريد، ولذلك لا تقول انك لست مهتما بما تفعله. الحب قادم إليك، فاستعد.





برج السرطان





رؤيتك وتحدثك مع بعض الأشخاص المهتمين بالفن والروحانيات قد يجعلك تنظر لمستقبلك بطريقة أفضل. تتمنى أن تلتقي بمن تحب اليوم ولذا ستخطط لذلك في المساء.إذا لم تكن مرتبطا بالفعل، ستقابل اليوم نصفك الآخر.





برج الاسد





تحتاج اليوم أن تخصص جزءا من وقتك لنفسك. تحلم بأن تنام في فراشك دون أن يزعجك أفراد أسرتك. اخرج من الجو الكئيب الذي تعيش فيه وافتخر بنفسك وبإنجازاتك. تشعر بالتجاهل من الآخرين خاصة في الأمور العاطفية. هذا لا يعني أن تظل بمفردك أو تبتعد عن الاخرين ولكن حوال أن تثبت وجودك.





برج العذراء





ربما تناقش بعض الموضوعات المهمة مع الأصدقاء أو الأقارب أو بعض الأشخاص المقربين منك اليوم. ستستفيد من هذه المناقشات وربما تكون سببا في تجديد أفكارك. لديك الأفكار وهم لديهم العزيمة على تنفيذ أي شيء، ولذلك يجب أن تستغل وجودك معهم اليوم. النتائج ستبهرك!





برج الميزان





إذا كنت تسعى منذ فترة لتحقيق مكاسب مالية معينة، ربما تصل إلى هذه الغاية هذا اليوم. طاقتك العاطفية والبدنية تمنحك قدرة على التفكير والتخطيط. ستنبهر في نهاية اليوم بالنتائج التي حققتها على المستوى المادي والمهني. مشاريعك الشخصية تسير على ما يرام.





برج العقرب





تشعر بالقوة وبالثقة في النفس هذا اليوم أكثر من البارحة. وقت مناسب لتجربة نشاط جديد لم تقم به من قبل. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، خاصة إذا كنت تسعى لتغيير أسلوب حياتك بأسرع وقت. لديك القدرة والشجاعة التي تمكنك من عمل تغيير حقيقي في حياتك.





برج القوس





تتمتع بسرعة البديهة كطبيعة معظم مواليد برج السرطان، كما أن لديك قدرة على التعبير عن رأيك بكل قوة. تحتاج اليوم إلى أن تتوقف عن التفكير في العمل وتفكر في الأشياء الجميلة التي تسعدك. بعض الأحلام ووجهات النظر قد ترسم لك خطوطا عريضة نحو مستقبل أفضل.





برج الجدي





تلتقي اليوم بصديق جديد. يشعر الناس بالراحة بالقرب منك حتى إن كانوا مختلفين عنك. هذا الأمر قد يكون غريبا بالنسبة لمن حولك ولكن بالنسبة لك هو أمر طبيعي لأنك شخص مختلف، ذو عقل متفتح. خطط للقيام بنشاط مختلف مع صديقك الجديد.





برج الدلو





لا داع للعصبية والانفعال حتى لا تفقد القدرة على التركيز. في الحقيقة، ربما ترتكب العديد من الأخطاء اليوم وربما تترك المزيد من النشاطات دون أن تنجزها. ننصحك بعمل قائمة باحتياجاتك ومواعيدك وأعمالك وابدأ بأهمها.





برج الحوت





لعل اليوم هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق للتفكير في عالم الأحلام. تفكر بطريقة إيجابية وتسعى لترسم لنفسك طرقا متعددة لنيل المعرفة. امنح نفسك وقتا كافيا لتفكر جيدا. احلم ولا تتوقف عن التفكير في مستقبلك، فالعديد من الأحداث الواقعية التي نعيشها الآن كانت مجرد أحلام.



