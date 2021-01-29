جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام على

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس الجامعة بجلسته الشهرية رقم 181 والمنعقدة يوم الأربعاء 27 يناير 2021 قد ناقش آخر استعدادات كليات الجامعة المختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التأكيد على الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات العملية والنظرية وجداول المراقبين وجداول اللجان الامتحانية بكافة الكليات ليتم إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير كحد أقصى.


وأشار سيادته أنه تم التأكيد على مراعاة التباعد داخل لجان الامتحان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد الامتحان، مع التأكيد على إجراء الامتحانات بكافة الكليات عقب العودة مباشرة من أجازة منتصف العام اعتبارا من 20 فبراير وبنفس الآلية التي كان مقررا إجراء الامتحانات بها قبل فترة تعليق الدراسة.

وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم التأكيد على الانتهاء من العملية الامتحانية خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وأيضا التأكيد على سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لسرعة بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


ونوه سيادته أنه تم التأكيد على التعقيم والتطهير المستمر لكافة المدرجات والقاعات وغرف الكنترول بشكل يومي وعقب كل فترة امتحانية، مع عدم السماح لأي شخص أن يشارك في العملية الامتحانية دون ارتداء الكمامة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء نقل وتداول الأوراق الامتحانية.

وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم أيضا التأكيد على ضرورة توافر طبيب وهيئة تمريض بكل مقر امتحانات، إضافة إلى توافر غرفة خاصة احتياطية بكل مقر امتحانات يمكن استخدامها في حالة شعور أى طالب أثناء الامتحانات بأية أعراض مع تخصيص سيارة إسعاف مجهزة من قبل المستشفيات الجامعية طوال اليوم وخلال كافة أيام الامتحانات.
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021
جامعة الفيوم تواصل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021

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