وزير الرياضة والخطيب يشهدان المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى قطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:45 ص
وزير الرياضة في مران الاهلي
وزير الرياضة في مران الاهلي
علي نبوي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي صباح اليوم، التمرين الأخير للنادي الأهلي وذلك قبل سفره للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

تمني صبحي التوفيق للاعبين النادي فهم يمثلوا مصر في كأس العالم للأندية، مطالباً الجميع ببذل كل الجهد في مباراته القادمة للتغلب علي الدحيل القطري، مضيفاً أن الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ.

الجدير بالذكر أنه قام لاعبين الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

وسيدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر الي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سيواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.

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