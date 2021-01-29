موسيماني يحفز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

اجتمع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالنيجيري جونيور أجاي، عقب الإتفاق على قيده في قائمة مونديال الأندية للحديث حول المرحلة المقبلة.





وأكد الجنوب أفريقي على أن اللاعب النيجيري من أهم اللاعبين لديه، الذي يمتلكها وسيكون له دور هام في الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأبلغ موسيماني أنه وضع أجاي في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية، لاسيما أنه طالبه منه استعادة مستواه للعب مع خلال التركيز فقط في الملعب والالتزام بالتعليمات الفنية الموجهة له.





بخلاف أن طالب الجنوب أفريقي من أجاي الإهتمام بوزنه والالتزام بالنظام الغذائي الموضوع له، بجانب تنفيذ البرنامج البدني بكل دقة حتى يستعيد مستواه الفني خاصة أن فترة غيابه ليست قصيرة بل تحتاج إلى مجهود مضاعف للعودة مرة أخرى.



