كلوب يثير القلق في ليفربول قبل لقاء وست هام يونايتد

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:57 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب عن تعرض مدافعه جويل ماتيب لإصابة في الكاحل خلال الفوز 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

وشارك ماتيب في الدفاع بجوار جوردان هندرسون بعد استبعاد البرازيلي فابينيو لإصابة عضلية.

ومع غياب فيرجيل فان دايك وجو غوميز زادت أزمة ليفربول الدفاعية بإصابة ماتيب.

وأبلغ كلوب الصحافيين: "علمنا بمعاناة ماتيب في الكاحل، لم تكن هناك فرصة لمواصلة اللعب".

ووصف كلوب إصابة ماتيب "بالخطيرة" ولم يعد هناك أمامه الكثير من الحلول في الدفاع.

وأضاف المدرب الألماني: "ما زلنا نملك بعض الحلول، ليست كثيرة حقاً، ما يحدث في الدفاع أمر لا يصدق".
ويحل ليفربول، رابع الترتيب برصيد 37 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ضيفاً على وست هام يونايتد يوم الأحد.

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