عاجل..وزير المالية يكشف عن المحافظة الجديدة التى سيتم إطلاق مشروع التأمين صحي الشامل بها

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:30 ص
وزير المالية
وزير المالية
الفجر الاقتصادي

قال وزير المالية محممد معيط، إنه  سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحي الشامل  بمحافظة الأقصر خلال المرحلة الأول من المشروع التى تشمل محافظات وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء» ، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.

وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة قريبًا، استعرض خلالها أعمال التطوير بالوحدة الصحية بقرية الحبيل، بعد رفع كفاءتها.

وتفقد عيادات طب الأسرة، ووحدة تسجيل المواطنين، التي ستعمل بشكل مميكن؛ لربط نظام التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن 5 آلاف مواطن بقرية الحبيل بمركز الأقصر سجلوا بنظام التأمين الصحى الشامل، وتم فتح ملفات رعاية صحية لهم، موضحًا أنه من المستهدف أن تقدم هذه الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو 25 ألف مواطن.

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وزير المالية وزارة المالية ومشروع التأمين الصحي الشامل وزارة المالية مشروع التامين الصحي

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