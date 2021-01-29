حقيقة فرض 50 ألف جنيه غرامة على التصوير داخل الأندية (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن توجه الوزارة لفرض غرامة بقيمة 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، مشيرا إلى أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح، ولم يحدث، مطالبا المواطنين الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تقوم بتطوير عد من المنشآت الرياضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير نوادي رياضية صالحة وبأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا أن مصر أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية.

وأكد أن مصر تشهد طفرة رياضية، موجا التحة للقيادة السياسية الداعمة للرياضة والرياضيين، موضحا أن أي مواطن يواجه أي مشكلة أو استفسار يمكنه التوجه لمبنى الوزارة.

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