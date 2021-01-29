ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:24 ص
زيدان
زيدان
أمل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أنه من المحتمل رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن زيدان يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وأشارت إلى أن هناك مناقشة حاليا حول مستقبله مع الملكي، خاصة مع كل هزيمة للفريق.

وأشارت إلى أن إدارة النادي قررت الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المرشحين لخلافته، مؤكدة أن بوكيتينو كان مرشحا بقوة، إلا أن توليه قيادة باريس سان جيرمان أبعده عن القائمة المطروحة.

ونوهت على أن ماسيمليانو أليجري وناجلسمان، يتواجدان على رأس المرشحين، رفقة ماوريسيو ساري ولوران بلان وحتى أرسين فينجر، بالإضافة إلى راؤول مدرب فريق الشباب، والذي يعد من أبرز المرشحين بجانب جوتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان رياضة بوكتينيو

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 10 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تشيلسي يحدد بدلاء ساري

نجم يوفنتوس يُرشح "ساري" لخلافة أليجري

مترو: فينجر سيعود إلى التدريب

أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

08:19 ص

ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم

10:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات