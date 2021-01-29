صحة الشرقية: تطعيم أكثر من ٤٠٠ فرد من الفرق الطبية بمستشفي فاقوس خلال يومين

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
سمر السيد


أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تطعيم ٤٠٨ فرد من الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بنسبة ١٠٠% من الفرق الطبية التي تم تسجيلها علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك خلال ٤٨ ساعة فقط منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبني العزل بالمستشفي من مساء يوم الثلاثاء الماضي وحتي مساء الخميس.

وقال وكيل الوزارة أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩.

من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥

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