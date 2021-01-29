وكيل صحة الشرقية يكشف لـ الفجر تفاصيل ضبط أكثر من 30 ألف مخالفة دوائية داخل صيدلية

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أوضح وكيل صحة الشرقية الدكتور هشام مسعود تفاصيل ضبط صيدلية بداخلها أكثر. من 30 ألف مخالفة دوائية في فاقوس.





وأوضح مسعود لـ الفجر أنه ورد معلومات تفيد بأن الصيدلية تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بدون إستصدار ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون، كما قامت الحملة بالتفتيش علي صيدلية عامة أخري مرخصة بإحدي القري التابعة لمركز فاقوس.



وأضاف أنه تم ضبط ٣٧٥٠٠ (قرصعبوةوحدةزجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير بمكان غير مرخص، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مدرجة بجداول المواد المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة وهيئة القوات المسلحة محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر بها منشور بمنع تداولها، بالإضافة إلي ضبط مستلزمات معملية، وأنابيب خاصة لسحب العينات، ومطبوعات خاصة بمعامل تحاليل طبية، وذلك بالمخالفة للقانون، وبمكان غير مرخص له إجراء التحاليل الطبية.



وأكد أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٤١٢، ٤١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة فاقوس، بالإضافة إلي تشميع الصيدلية غير المرخصة بكامل محتوياتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.