3.5 مليون جرعة من اللقاح الصيني "كورونافاك" تصل تركيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وصلت اسطنبول اليوم الجمعة، الشحنة الثانية من الدفعة الثانية من لقاح كورونا "كورونافاك" قادمة من الصين، ويبلغ عدد جرعات الشحنة 3.5 مليون جرعة.

 

وحطت الطائرة الي تحمل اللقاحات في مطار اسطنبول صباح اليوم الجمعة، وهي استكمال للدفعة الثانية البالغة 10 ملايين جرعة، وصل 6.5 مليون منها تركيا الاثنين الماضي.

 

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 14 يناير، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

 

وفي 30 ديسمبر الماضي، وصلت الشحنة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

 

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

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