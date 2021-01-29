أسعار الأسماك في الدقهلية اليوم الجمعة 29 -1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
محمد كشك


ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة 29-1-2021، حيث استقرت الأسعار ووصل سعر البلطى الأسوانى، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجل البلطى المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.


فيما ارتفعت أسعار السمك البورى 1، لتتراوح بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.


وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم

منذ ساعة الا ربع

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 10 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

08:19 ص

ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم

10:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات