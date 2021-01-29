تحركات عاجلة لتحريرهم.. قصة اختطاف 38 مصريا بليبيا

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انزعج الرأي العام المصري خلال الساعات الأخيرة باختطاف 38 مصري في ليبيا، وسط تحركات مصرية ليبية من أجل تحريرهم، تزامنا مع مناشدة المصريين لسرعة التحرك لانقاذهم.



فدية 15 ألف دينار لكل فرد

وتم اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بني وليد غرب ليبيا، من قبل عصابات إجرامية وهي تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم، والفدية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد.



مناشدات لانقاذ المخطوفين

ومن جانبهم، استغاث عدد من أهالى قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت شمالى محافظة قنا بوزارة الخارجية، وذلك عقب ورود أنباء عن اختطاف 38 مصريًا من أبناء قنا وجميعهم من القرية التابعة للمركز.



وناشدت أسرة أحد المختطفين عبر صفحة فيس بوك، بالتدخل لإنقاذ أبنائهم من يد العصابات فى ليبيا.



تحميل حكومة الوفاق المسئولية

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية وجهاز المخابرات العامة المصرية، السعي إلى تحرير الرهائن مع ممارسة كل أنواع التواصل حتى يتم الإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا، محملًا حكومة "الوفاق" المسئولية كاملة عن حياة المصريين المخطوفين.



وأوضح الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري معلومة هامة عن الواقعة عندما قال إنه نقلًا عن السلطات الليبية التي أكدت الأمر وذكرت أن المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.



تحركات عاجلة لتحريرهم

وبالفعل الجهات المسئولة في وزارة الخارجية المصرية تواصلت مع السلطات الأمنية في مصر التي بدورها تواصلت مع حكومة الوفاق الليبية ووزارة الداخلية في غرب ليبيا هناك للإفراج عن المصريين المحتجزين، بالإضافة إلى التواصل مع الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا.





والجهات المعنية في غرب ليبيا تتابع مع السلطات المصرية واقعة اختطاف المواطنين المصريين خلال الساعات الماضية، وفي الوقت الحالي يوجد محاولات حثيثة لتحريرهم من قبضة عصابات الهجرة غير الشرعية.





وفي وقت سابق، حذرت الحكومة المصرية المواطنين في عدة بيانات من السفر إلى ليبيا، وذلك حرصًا على سلامة المصريين وذلك في ضوء تصاعد وتيرة العنف والتطورات الراهنة على الأراضي الليبية، وتداعيات هذا الموقف الخطير على المواطنين المصريين.