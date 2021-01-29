السيطرة على حريق داخل مصنع أقطان بشبرا الخيمة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق داخل مصنع أقطان بحي غرب شبرا الخيمة، والتهمت النيران محتويات المصنع، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع تقطيع أقطان بحارة ناصر ذكي، بشرق السكة الحديد، بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع ب 8 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك "محمد.إ.أ" ومكون من طابقين أرضي وأول علوي، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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