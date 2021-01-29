جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محلياً في تصنيف ويبومترك الأسباني لعام 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يناير 2021 للتصنيف الأسباني Ranking Web ‎of Universities أوضح أن جامعة الأسكندرية حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثاني والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية أي شغلت قائمة أعلى 2.7% من المؤسسات المصرية، والسابع على مستوى أفريقيا والبالغ عددها 1907 مؤسسة أي شغلت قائمة أعلى 0.37% من المؤسسات الأفريقية، ورقم ‏‏837 عالميًا أي شغلت أعلى 2.7% من قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم وقفزت 137 مركزًا عالميًا عن العام السابق.

ونوه رئيس جامعة الأسكندرية أن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذي أنطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقيمه كلًا من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وأضاف قنصوة أنه بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد أعلنت مؤخرًا نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقًا لما جاء فيGoogle Scholar‏، وجاءت جامعة الأسكندرية في الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وبلغ عدد ‏الاستشهادات ‏الخاصة بها 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 أستشهادًا.

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