أسماء جلال تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة أسماء جلال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت أسماء جلال عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها استعرضت فيها جمال ملامحها وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أسماء جلال كان أحدث ظهور لها فى مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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