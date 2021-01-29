أسعار اللحوم في الدقهلية اليوم 29 -1-2021

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استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 29-1-2021 علي مستوي محافظة الدقهلية، وذلك بسبب توافر اللحوم في كل محلات الجزارة والهايبر ماركت ومنافذ البيع.



حيث تسعي الحكومة الي توفير اللحوم للمواطنين رغم ظروف أزمة كورونا وذلك بتوفير اللحوم بمنافذ ضد الغلاء.





سجلت أسعار الكندوز، بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 110- 125جنيها الكيلو، والسوداني من 70 الي 80 جنيها.



ووصل سعر البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها