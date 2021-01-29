أهمية الرياضة في حياتنا بثقافة البحر الأحمر





أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة عن الإسعافات الأولية والتي بثها قصر ثقافة رأس غارب قدمها إسلام أحمد، حيث عرض كيفية التعامل مع المُصاب بضربة الشمس وعمل الإسعافات الأولية له عن طريق جعل المصاب ممددا على سطح مستوي بعيدا عن الحرارة وممدد الأطراف العلوية وعمل كمادات باردة لخفض الحرارة، كما بث القصر ورشة حكي للأطفال أونلاين، قدمتها زينب زاهر بعنوان "سفرة يونس" وهي قصة عن الإدخار وأهميته والحب والألفة بين أفراد الأسرة، وتحت عنوان "التعليم وتقدم المجتمع" أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة لخالد عوض الذي تحدث عن أهمية العلم، فهو النور الذى يضئ حياة الفرد وهو أساس سعادة الفرد ورفاهية المجتمع وتقدمه، فبالعلم نشأت الحضارات وتقدمت الحياة التى لا غنى عنها، فهو الدواء لداء الجهل والأمية ولا سبيل لتقدم المجتمع ورقيه إلا بالعلم.















