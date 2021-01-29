فى ذكري ميلاده.. مالا تعرفه عن المخرج نادر جلال

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تحل اليوم ذكري ميلاد المخرج نادر جلال بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد يوم 29 يناير، تميز بأعماله الممتعة والمميزة بين جمهوره.







وفى عيد ميلاده ما لاتعرفه عنه؛





_يعتبر من أبرز وأقوى مخرجي السينما المصريين وخاصة في مجال أفلام الأكشن والتي كانت برفقته الممثلة المتميزة المصرية نادية الجندي وغيرهم قدّم أكثر من 50 فيلم سينمائي مصري.







_حصل على بكالوريوس التجارة عام 1963 ودبلوم معهد السينما (إخراج) عام 1964 عمل ممثلا وهو طالب ثم مساعد مخرج ومخرج.







_ بدأ العمل في السينما عام 1965 كمساعد مخرج من خلال فيلم الشقيقان.







_أخرج العديد من الأفلام منها جزيرة الشيطان ومهمة في تل ابيب وقد توجه في السنوات الأخيرة إلى الإخراج التلفزيوني حيث قدم عددا من الأعمال مع المؤلف بشير الديك هي: "درب الطيب" و"أماكن في القلب" وظل المحارب" وقد تم عرض مسلسله الأخير عن "ملف سامية فهمي" باسم "حرب الجواسيس" في شهر رمضان 2009. ومن الأفلام التي قام بإخراجها فيلم هالو أمريكا بطولة عادل إمام وشيرين.