بالمنظار وبدون جراحة.. فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا ينجح فى استئصال ورم بجمجمة طفل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
نجح فريق طبي من جراحي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طنطا الجامعى فى استئصال ورم دموى كبير فى قاع الجمجمة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما فى عملية جراحية استغرقت ساعتين.

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدقة وكفاءة الفريق الطبى، موضحًا أن العملية تعتبر من التدخلات الجراحية ‏المتقدمة التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص ‏ومؤهل لاجرائها نظرًا لدقتها ومدى خطورتها.

‏أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل كان يعانى من نوبات نزيف شديدة من الأنف، وتم تشخيصه عند فحصه فى العيادة الشاملة وتم تقييم الحالة.

وأشاد عميد طب طنطا بجهود كل من الدكتور محمد ناصر الشيخ، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والذى تولى الإشراف على حالة الطفل ومتابعتها، وفريق القسطرة التداخلية بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطب النفسى، والدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية.

أوضح رئيس الفريق الطبى الدكتور حسام الشريف، ‏أستاذ الجيوب الأنفية ‏وقاع الجمجمة بطب طنطا، أنه قد تم حقن الورم باستخدام القسطرة التداخلية لإغلاق الشرايين المغذية للورم لتقليل النزيف أثناء العملية بمستشفى الطب النفسى فى اليوم السابق للعملية بواسطة فريق القسطرة التداخلية بقسم المخ والأعصاب بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق، أستاذ مساعد المخ والأعصاب، والدكتور سعد محرم.

وأضاف الدكتور حسام الشريف، أنه تم استئصال الورم بالكامل طبقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية عن طريق المنظار الجراحى من فتحة الأنف وبدون الحاجة لأى فتحات خارجية.

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