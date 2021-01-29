ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

تلعب اليوم الجمعة 29 يناير أخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





الزمالك 23 نقطة

الاهلي 21 نقطة

الجونة 18 نقطة

بيراميدز 14 نقطة

المصري البورسعيدي 13 نقطة

إنبي 13 نقطة

مصر المقاصة 13 نقطة

سموحة 12 نقطة

سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

طلائع الجيش 10 نقاط

البنك الاهلي 8 نقاط

غزل المحلة 8 نقاط

الاتحاد السكندري 8 نقاط

أسوان 8 نقاط

الإسماعيلي 7 نقاط

المقاولون العرب 7 نقاط

وادي دجلة 6 نقاط

الإنتاج الحربي 5 نقاط



