يوفنتوس يتجه للتعاقد مع نجم ليون

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أمس الخميس، عن رغبة يوفنتوس في ضم حسام عوار لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإنه من المنتظر أن يستغل الفريق الإيطالي علاقته بوكيل اللاعب ، لتجديد المفاوضات بخصوص الصفقة.





وأوضحت، أن وكيل حسام عوار هو نفسه الذي يتولى إدارة شؤون اللاعب مارلي أكي الذي انضم إلى يوفنتوس منذ أيام من فريق أولمبيك مارسيليا مقابل فرانكو تونجيا.





وارتبط اسم عوار بالرحيل إلى اليوفي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كما كان هناك ايضا رغبة من فريق آرسنال الإنجليزي، ومن المنتظر أن تعود المنافسة مجددا على اللاعب الشاب مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري.



