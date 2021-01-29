باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:30 ص
باتشيكو
باتشيكو
محمد سامي
يريد المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، التعاقد مع المدافع محمود رزق لاعب الإتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرى باتشيكو أن مدافع الإتحاد السكندري محمود رزق، يعتبر من أفضل المدافعين فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، وطلب من إدارة الزمالك التعاقد معه.

وتمسك باتشيكو بالتعاقد مع محمود رزق، وصرف النظر عن أسامة جلال مدافع فريق إنبى، حيث يرغب فى ضم مدافع جديد، بجانب الرباعي محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، ومحمد عبدالسلام.

ومن المتوقع أن يقوم الزمالك بتقديم عرض رسمي لنادي الإتحاد السكندري، للحصول على خدمات محمود رزق، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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