ميسي ورونالدو يقتحمان التشكيلة المثالية في آخر 10 سنوات

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:00 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
ريهام عبد المحسن
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التشكيلة المثالية للعقد في الفترة ما بين 2011 و2020 والتي سيطر على التشكيلة فيها نجوم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني.

ويعتبر الهولندي فيرجيل فان دايك الممثل الوحيد من صفوف ليفربول الإنجليزي كمت أثارت تلك التشكيلة الكثير من الجدل بسبب غياب بعض النجوم البارزين أثناء تلك الفترة مثل البرازيلي داني ألفيس والإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابقين.

وجاءت التشكيلة المثالية للعقد التي وضعت ضمن طريقة 4-3-3 كالأتي:-

- حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)
- خط الدفاع: الألماني فيليب لام (بايرن ميونخ الألماني) والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني) و الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) و البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)
- خط الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد الإسباني) والإسباني أندريس إنييستا (برشلونة الإسباني وفيسيل كوبي الياباني) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)
- خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي) و الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبولندي وروبرت ليفاندوفسكي (بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين)

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