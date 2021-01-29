موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:00 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
تقدم الطاقم الطبي في الأهلي برئاسة أحمد أبو عبلة بطلب للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لإستبعاد نجم الفريق محمد هاني من حساباته أثناء مواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير صحفية أن الطاقم الطبي للأهلي رفض المجازفة بمحمد هاني في اللقاء خصوصًا بعد أن تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة براميدز الأخيرة في بطولة الدوري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي على تجهيز اللاعب أحمد رمضان (بيكهام) للمشاركة في التشكيل الأساسي لحين اكتمال جاهزية محمد هاني.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ الألماني الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري.

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