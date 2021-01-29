الفنان سيف عبد الرحمن تريند على جوجل بعد وفاة ابنه

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر

احتل الفنان سيف عبد الرحمن، مركزًا متقدمًا على قائمة تريند جوجل بعد وفاة ابنه من زوجته المخرجة دينا واصف،عقب اصطدامه بميكروباص.

ونعى سيف عبد الرحمن ابنه عبر حسابه بفيسبوك قائلًا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وكتبت دينا واصف عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد ابني في ذمة الله، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم".

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