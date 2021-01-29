الفنان سيف عبد الرحمن تريند على جوجل بعد وفاة ابنه
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:51 ص
احتل الفنان سيف عبد الرحمن، مركزًا متقدمًا على قائمة تريند جوجل بعد وفاة ابنه من زوجته المخرجة دينا واصف،عقب اصطدامه بميكروباص.
ونعى سيف عبد الرحمن ابنه عبر حسابه بفيسبوك قائلًا: "ألف
رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله".
وكتبت دينا واصف عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "إنا لله
وإنا إليه راجعون، أحمد ابني في ذمة الله، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة ظهر
اليوم".
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