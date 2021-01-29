تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة، ومنها خريطة الأمطار وتلقبات الطقس خلال الفترة من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأربعاء المقبل.





اليوم الجمعة 29 يناير

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

أمطار متوسطة على مناطق من المنوفية والشرقية.

أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.





وتشهد البلاد، يوم السبت نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في الفترة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء 2 فبراير أن تشهد البلاد استقرارا وارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.





يوم الأربعاء 3 فبراير