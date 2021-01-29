تعرف على أبرز المحطات الفنية لمحمود عبد الغفار بعد وفاته

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، والذي يعد أحد نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

بدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في فترة الثمانينيات، وكان يقوم بعمل أدوار ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" و فيلم "جمال عبد الناصر" حيث جسد دور الفريق فوزى.

وشارك في العديد من المسلسلات ومنها: " دموع فى عيون وقحه "١٩٨٠ و " حكايات هو وهى "١٩٨٥ و " هارون الرشيد " ١٩٩٧ و " لا أحد ينام فى الأسكندرية "٢٠٠٦ و " حاره ٥ نجوم "٢٠١٢.

وشهد العام 2016 آخر الأعمال التي شارك بها الفنان محمود عبد الغفار، حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".

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