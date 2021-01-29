كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
الجمعة 29/يناير/2021 - 03:46 ص
تحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول
كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفية عن
علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة.
كما تتحدث خلال اللقاء
عن مشوارها مع الإعلام والفن، وأبرز المحطات في مسيرتها، كما تكشف العديد من
كواليس وأسرار حياتها الشخصية.
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