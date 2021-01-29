كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر

تحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفية عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة.

كما تتحدث  خلال اللقاء عن مشوارها مع الإعلام والفن، وأبرز المحطات في مسيرتها، كما تكشف العديد من كواليس وأسرار حياتها الشخصية.

كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)
كواليس حلقة رزان مغربي في "واحد من الناس" (صور)

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