موعد مباراة تشيلسي المقبلة في البريميرليج









يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره فريق بيرنلي يوم الأحد المقبل 31 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بيرنلي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.





كما تقام مباراة فريق تشيلسي ضد فريق بيرنلي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.



