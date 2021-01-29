المريخ السوداني: نرغب في التعاقد مع حسين الشحات

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي المريخ السوداني للتعاقد مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، موقف النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين في المرحلة المقبلة.

وقال الصادق صالح في خلال استضافته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أرغب في التعاقد مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي فهو لاعب كبير".

وتابع: "حسين الشحات لاعب كبير وجميل وأنا أحبه وأتمنى ضمه لصفوف المريخ السوداني".

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