شاهد.. حمو بيكا: فيديوهاتي على السوشيال حقيقية ولا أتعمد ركوب التريند

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حل مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا ضيفاً، في برنامج "سهرة الخميس" المُذاع على قناة Mbc مصر ، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشف عن حقيقة تعمده ركوب التريند من خلال فيديوهاته التي يشاركها عبر السوشيال ميديا.

وقال: "آثناء تسجيلي للأغاني يقوم أحد بتصويري وآثناء الغناء، ويُنزل الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي".

وأكد أنه لا يتعمد من جانبه ركوب التريند لأن الفيديوهات حقيقية وليست لهذا الغرض.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.
 
يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 28 يناير 2021.



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