ريال مدريد يستقر على الراحلين في الموسم المقبل

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني استقر على رحيل أربعة نجوم كبار في صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد موقع دون بالون الإسباني أن المدير الفني الفرنسي كان قد استقر على رحيل رباعي الفريق : البرازيلي مارسيلو فييرا والويلزي جاريث بيل والإسبانيين ناتشو فيرنانديز وفرانسيسكو إيسكو .
وأفاد الموقع الإسباني بأن مارسيلو كان على اعتاب الرحيل الموسم الماضي عن صفوف الملكي لولا تمسك المدير الفني الفرنسي به في حين انخفض آداء فرانسيسكو إيسكو في الموسم الحالي بشكل كبير عن الموسم الماضي .
وأوضح الموقع الإسباني أن جاريث بيل لم يعد له مكان في تشكيل ريال مدريد خاصة بعد الآداء المنخفض الذي ظهر به تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أما ناتشو فيرنانديز فينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي ولا يوجد لديه نيه في التجديد حتي الآن .
وأشار الموقع الإسباني إلى أن المدير الفني الفرنسي كان قد أمر بتجديد تعاقد قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي تعاقده عقب نهاية الموسم الحالي.

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