رضا البلتاجي: جودة تصوير المباريات في مصر سبب فشل تطبيق تقنية الفار

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


علق الكابتن رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على تطبيق تقنية الفار في مسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، وأسباب الأخطاء التحكيمية المتكررة في الوقت الجاري من التحكيم رغم تطبيق تلك التقنية.

وأكد رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جودة تصوير المباريات يؤثر بشكل سلبي على رؤية الحكام في الفار ويمنع الرؤية الجيدة للحكم وذلك يحدث في مصر فقط".

وتابع: "نتابع في الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي تكون الصورة واضحة أمام الحكام من أجل الرؤية بشكل واضح وإصدار قرارًا سليمًا وهو عكس ما يحدث في الدوري المصري لأن التصوير ضعيف والحكم لا يستطيع رؤية الصورة، وهناك حالة في لقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش لم استطيع رؤيتها حتى الآن بسبب ضعف جودة التصوير".

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