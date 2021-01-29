رضا البلتاجي: جودة تصوير المباريات في مصر سبب فشل تطبيق تقنية الفار









علق الكابتن رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على تطبيق تقنية الفار في مسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، وأسباب الأخطاء التحكيمية المتكررة في الوقت الجاري من التحكيم رغم تطبيق تلك التقنية.





وأكد رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جودة تصوير المباريات يؤثر بشكل سلبي على رؤية الحكام في الفار ويمنع الرؤية الجيدة للحكم وذلك يحدث في مصر فقط".



