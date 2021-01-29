وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
وكالات


توفيت الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان، عن عمر 94 عاما حسبما نقلت وكيلتها الإعلامية جولييت غرين في بيان.             

وقالت غرين إن الممثلة الشهيرة الحائزة على ثماني جوائز "غرامي" وعلى جائزة "أوسكار" عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) "آخر عرض صور" توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

والتحقت ليتشمان بمدرسة "تيودور روزفلت" الثانوية، ثم انضمت إلى جامعة ولاية إيلينوي وجامعة نورث وسترن وتخصصت في مجال الدراما، ثم بدأت في الظهور على شاشات التليفزيون في الأفلام وذلك بعد فترة قصيرة من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال أمريكا وملكة جمال شيكاغو عام 1946، وقبل ذلك كانت نشطة بمشاركتها على مسرح "دي موين".

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