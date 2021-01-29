زينب غريب تكشف سبب ارتدائها فساتين غريبة في المهرجانات (فيديو)





وأضافت: "طبيعتي بها شخصيات كثيرة وأشعر أن الناس عرفت شخصية رضوى في مسلسل 100 وش، ولكن لم يأتي لهم فرصة لكي يعرفوني، وهذا جزء من شخصيتي" .



وأشارت إلى أن الناس لم تتفق على رأي واحد ولكن يوجد الكثير يقولون لي نحن نحب إطلالتك، فهي تكون غريبة ونحن نحبها.



برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.





حلت الفنانة زينب غريب ضيفة، في برنامج "سهرة الخميس" المُذاع على قناة Mbc مصر ، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشفت عن سبب إرتدائها لفساتين غريبة في المهرجانات .وقالت غريب آثناء استضافتها إنها دائماً ترى أن أكثر وسيلة تحب أن تعبر بها عن نفسي أن أكون تلقائية وعلى طبيعتها.