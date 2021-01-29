عاجل.. النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال دهس فتاة على طريق سهل حشيش

أمرت نيابة الغردقة بحبس نجل رجل الاعمال كامل ابو علي ويدعي هيثم 15 يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة قيامه باصطدام سيارته بسيارة فتاة علي طريق سهل حشيش مما ادي الي وفاة الفتاة.





وطالبت النيابة بعمل تحليل مخدرات للمتهم.





وتبين من تحقيقات النيابة ان المتهم كان في حالة سكر اثناء القيادة، وانها لم تكن الواقعة الاولي له فقد ارتكب وقائع اخري قبل ذلك.



